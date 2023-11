Usuários reclamam de situação precária em estrada de Carlópolis

“Estrada do Vale dos Sonhos” virou pesadelo em Carlópolis

Diversos usuários de uma importante via para o turismo de Carlópolis manifestam reclamações porque visitam loteamentos de lazer da cidade s e também pelos moradores e proprietários de sítios circunvizinhos.

A estrada conhecida como “Estrada do Vale dos Sonhos” foi calçada com paralelepípedos em 1997, ano em que apenas o clube de campo Vale dos Sonhos recebia muitos visitantes, sendo o primeiro polo turístico do município e da região.

Com o passar dos anos, vários loteamentos de lazer foram construídos ao longo da orla da represa de Chavantes, fator responsável pelo aumento significativo de veículos que começaram a utilizar a via para acesso a esses locais, tornando-se referência quando o assunto é um fim de semana tranquilo nas margens da represa em um cenário paradisíaco.

A realidade tem sido um tanto quanto diferente, pois quem depende da via para acessar suas propriedades rurais, Vale dos Sonhos e loteamentos de lazer como Alto da Boa Vista, Água Branca e Lagoa Azul I e II, tem sofrido transtornos enormes ao se deparar com a situação precária que se encontra, com buracos, irregularidades e outras anomalias causadas pela falta de manutenção e conservação.

Moradores instalaram placas escritas à mão reivindicando melhorias e cobrando do prefeito e também dos vereadores uma solução para este problema que se agrava a cada dia, ficando expostas aos turistas que trafegam pelo local o que soma, em média, cerca de cinco mil pessoas por final de semana fora de temporada, sendo uma importante via para o turismo e para a economia do município.

“É uma vergonha uma cidade que se diz turística permitir que uma via tão importante chegue a esse ponto e haja necessidade dos usuários instalarem placas reivindicando melhorias no local (fotos), haja visto que em outros segmentos a Prefeitura investe e dá toda a atenção, como a realização de festas. Turismo não é só festa, é prazer. Se o turista não é bem tratado ou não se sente confortável, não volta mais”, disse um proprietário de uma casa no residencial Lagoa Azul.

A atual gestão está em seu sétimo ano e nada fez para melhorias no referido local ,segundo pessoas que moram nos arredores, o que causa uma comoção muito grande por saber que o próprio chefe do executivo do município também é dono de um loteamento de lazer e sabe a importância do turismo para o município.

O prefeito Hiroshi Kubo foi procurado pela reportagem, porém preferiu não responder.