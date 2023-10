Abre a exposição de arte do Cense de SAP

Semana da Criança e do Adolescente no Judiciário

O Cense (Centro de Sócio-educação) de Santo Antônio da Platina, em parceria com o Conselho da Comunidade, Prefeitura e o Tribunal de Justiça do Paraná, convidam a todos para conhecer e apreciar a beleza da expressão artística produzidas pelos sócio-educandos.

O lançamento será na manhã desta segunda-feira, dia nove, na sede do Complexo Social. A iniciativa integra a “Semana da Criança e do Adolescente no Judiciário”, do TJPR.

O Conselho da Comunidade e o Patronato Municipal uniram-se ao Cense para fortalecer o belo trabalho de socioeducação realizado na Cidade.

“A exposição aborda questões históricas, artísticas e culturais de nosso Município e foi tratada por todas as disciplinas de escolarização do Cense, com destaque a Professora de Artes , Ângela Fabri e a pedagoga Josiane Colodel”, nas palavras do diretor do Cense platinense, Matheus Acosta.

A capacidade da entidade é de 20 a 30 adolescentes, do sexo masculino, com o raio de atuação em todos os municípios do Norte Pioneiro.

Realização: Cense de Santo Antônio da Platina. Apoio: Conselho da Comunidade, Prefeitura,Poder Judiciário e Npdiario).