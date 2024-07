Agrofest em Santa CECÍLIA do Pavão

De 31 de julho até quatro de agosto

Santa Cecília do Pavão organiza a Agrofest, que acontece de 31 de julho a 4 de agosto no Centro de Eventos Enoch Godoy, oferecendo cinco dias de programação intensa e diversificada. A informação é do chefe do executivo, Edimar dos Santos (foto acima).

A festa terá início em 31 de julho com a escolha da Rainha da Agrofest, seguida por show com Tony Castro. No dia seguinte, 1º de agosto, haverá santa missa em Ação de Graças e show nacional com a boiadeira Ana Castela(foto).

A Agrofest também será palco para talentos locais e grandes nomes da música nacional. em 2 de agosto, Eduardo Costa subirá ao palco para uma apresentação memorável. Já no dia 3, Zé Henrique & Gabriel prometem encantar o público com seus sucessos.

Além dos shows, o evento contará com exposição do agronegócio, tenda universitária e serviços sociais gratuitos. Os visitantes poderão desfrutar de um almoço com churrasco Fogo de Chão e participar do bingão com prêmios valiosos.

O encerramento do Agrofest será em 4 de agosto com uma cavalgada, trilheiros e o show Sunset com a dupla Léo & Rafael. A entrada para o evento será mediante a doação de um kg de alimento, reforçando o compromisso social da festa.

A realização do Agrofest é uma iniciativa da Ação Social com apoio da Prefeitura, Câmara de Vereadores, comércio local e patrocinadores. Santa Cecília do Pavão celebra seus 64 anos.