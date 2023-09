Agrônoma é a nova e linda Gata da Semana

Jovem é de Santo Antônio da Platina

Com 25 anos, solteira, sem filhos, a platinense Maria Vitória (fotos) é Engenheira Agrônoma, pós-graduada em Nutrição Animal e agora faz graduação em Zootecnia.

Trabalha como vendedora e também faz consultoria nutricional para gados de corte e de leite.

Tem como hobby ler, mas também jogar videogame, assistir séries, treinar e estar com seus amigos em reuniões, churrasco e festas.

“E como uma boa sagitariana eu gosto muito de nadar, sempre estar perto de agua, fazer trilhas e descer de tirolesa; amo viajar e ter contato com a natureza, principalmente praias e cachoeiras”, dia a loirinha de faiscantes olhos claros.

Agora, emerge – de bem com a vida – como a Gata da Semana.