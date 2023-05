Aprovado projeto de Roma criando Dia do Gaiteiro Mirim no PR

Definido 28 de janeiro pela importância cultural

A Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira, 16, o projeto de lei do deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) que instituiu em 28 de janeiro o Dia do Gaiteiro Mirim. O projeto precisa ser aprovado em mais duas votações, em redação final, e segue para sanção do governador Ratinho Junior (PSD). Na sua justificativa, Romanelli faz um histórico do instrumento e sua importância na cultura da região sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

“No Sul do Brasil o acordeão é conhecido como gaita e tem papel fundamental na música regionalista do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A sua versatilidade está presente em praticamente todos os gêneros musicais, seja o erudito, pop ou tradicional, é a sua marca registrada. Tango, choro, forró, polca, valsa e agora, mais do que nunca, a gaita recuperou o seu devido espaço na música sertaneja”, justifica Romanelli.

O deputado afirma que a juventude redescobriu a sanfona com o forró universitário e com o sertanejo universitário, uma prática difundida no interior do estado, de pai para filho, e cita o caso de Welligton Luís do Bomfim. “Nascido em 28 de janeiro de 1980, na cidade de Irati, Welligton teve influência musical desde a infância, seu avô, pai e irmão eram músicos”, disse ao relator a trajetória nacional e internacional do artista.

Welligton Bonfim, ou Marretinha, como era conhecido, segundo o deputado, vem apoiando jovens talentos através de concursos de gaiteiros mirins. “É o caso de Irati, quando durante as festividades do rodeio da cidade, diversas crianças e adolescentes apresentam seus talentos”.

“Procurando valorizar o cultivo da arte e da cultura, especialmente a musical, é que apresento o presente projeto de lei, com o objetivo de manter a gaita como um instrumento raiz no Paraná, ao mesmo tempo homenageando Welligton Bomfim, que através da gaita teve grande influência para as crianças, escolhendo a data de seu nascimento para a celebração do dia do Gaiteiro Mirim”, completa.