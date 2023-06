Com entrada gratuita no Salão do Pedrão em Santo Antônio da Platina

Studio Arte em Dança promove neste sábado, dia três, a Festa “Arraiá do Balé”, em Santo Antônio da Platina.

Será no Salão do Pedrão, no Recinto da EFAPI.

Haverá comidas típicas, danças, show de prêmios, pescaria e muita diversão.