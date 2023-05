Artesão platinense é homenageado

Artista se especializou em arte em madeira

O artesão de Santo Antônio da Platina Jona da Silva Braga, 55 anos, foi homenageado numa sessão especial da Assembleia Legislativa do Paraná nesta semana, em Curitiba, em comemoração ao Dia Internacional do Trabalho.

Ele é casado, tem uma casal de filhos e seis netos. Auto-didata, nasceu com o talento e é especialização em arte em madeira.

Ultimamente, faz muitas peçass para evangelhos, em especial violinos.

Muito amigo do vereador Luciano Vermelho, que também retribui elogios, “além de artista vocacionado e esforçado, um ser humano muito querido”, assinalou.

Jona, que trabalha com artesanato em madeira no povoado da Platina, recebeu o “Prêmio Personalidades Empreendedoras do Paraná”, em reconhecimento pelos serviços prestados em prol da sociedade paranaense. Entre os homenageados também estiveram médicos, professores, policiais, sindicalistas, trabalhadores de organizações não governamentais, donas de casa, servidores públicos e líderes religiosos. Jona foi o único artesão do Estado a receber a homenagem e disse que se sentiu lisonjeado por representar a categoria artística.

A homenagem foi prestada pela Assembleia Legislativa em conjunto com a Fundação Força Trabalhista do Paraná (Fotrapar) e Central Força Trabalhista do Brasil (CFTB do Brasil) a trabalhadores, lideranças e profissionais das mais diversas áreas de atividades. Jonas foi convidado pela Fotrapar com apoio da prefeitura de Santo Antônio da Platina através do Departamento Municipal de Cultura.