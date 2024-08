Jacarezinho confirma atrações teatrais para todos os adolescentes

Três peças voltadas ao público jovem e adolescente compõem a programação da XIX edição da Mostra de Teatro EnCena, realizada de 26 de agosto a 5 de setembro. As atrações “Psicose 4:48”, do curso técnico em Teatro do Instituto Federal do Paraná – Campus Jacarezinho, “Mademoiselle Noir” e “A gente se acostuma”, de grupos e cursos do Colégio Estadual do Paraná, abrilhantarão as manhãs, tardes e noites do evento.

Os espetáculos de dança e teatro, segundo o diretor de Cultura da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), James Rios, são algumas das ações que sistematizam a formação de público do EnCena, um dos objetivos da edição deste ano. “Para isso, entendemos ser muito necessário gerar processos de identificação entre o público participante e os atores, em especial, os que são alunos dos cursos de teatro, seja do IFPR, seja do CEP. A ideia é fazer com que as nossas crianças e adolescentes saibam que ser ator e atriz, bailarino ou bailarina, é uma possibilidade real e que muitos municípios da região ofertam esse acesso”, afirma James.

O XIX EnCena trará o espetáculo “Psicose 4:48”. Sob a direção de Antônio Rodrigues, coordenador do curso técnico em Teatro do IFPR – Campus Jacarezinho, o texto-performance acompanha a história da dramaturga inglesa Sarah Kane. “Psicose 4:48 foi escrita por Sarah e não possui as unidades de tempo e espaço definidas. Sua narrativa não linear traz uma série de situações que abordam e discutem temas como a depressão profunda”, explica Antônio. A montagem do IFPR será exibida no dia 30 de agosto e apresenta conteúdo sensível.

Para Antônio, quando a Mostra de Teatro conta com trabalhos de instituições e cursos que têm como foco a formação teatral, ela propicia, em primeiro plano, um campo experiencial muito rico para a consolidação dessa formação. “Em segundo plano, a mostra contribui diretamente para a formação de público, visto que familiares e amigos sempre querem ver os estudantes em cena, querem ver a materialização do semestre ou ano de trabalho. Nesse sentido, abrir espaço para esses grupos ainda em formação significa fomentar a cena teatral e cultural da nossa cidade”, ressalta.

Encenada pelo Modulado de Pesquisa Teatral, curso de extensão ofertado pela Escolinha de Artes do Colégio Estadual do Paraná, a peça “Mademoiselle Noir” conta com elementos da literatura gótica e referências de Tim Burton, como “A Noiva Cadáver” e “Estranho Mundo de Jack”. A obra, dirigida por André Meirelles, é um conto gótico de terror com jazz e dança que apresenta a história de um vilarejo assombrado por uma moça que vaga pela floresta e amaldiçoa a cidade.

“É uma peça lúdica, trabalhamos com cenografia, capacetes, para dar mais ludicidade aos personagens. Temos uma preocupação bastante grande nessa parte de como comunicar, como mostrar o espetáculo para a plateia… Nosso público é geralmente jovem, mas a atendemos vários públicos. ‘Mademoiselle Noir’ partiu de uma pesquisa de literatura gótica, de elementos visuais e, principalmente, de cenografia. Levou um ano e meio para finalizarmos, mas gostamos bastante do resultado”, comenta Meirelles. O espetáculo será apresentado no dia 29 de agosto.

Também vinculada ao Colégio Estadual do Paraná, “A gente se acostuma”, com direção artística e coreografia de Fernando Nascimento, é apresentada pelo DANCEP, o Grupo de Dança Contemporânea do Colégio. “O espetáculo nasce dos diálogos, abraços, lágrimas e olhares sobre a emoções e formas de agir no mundo compartilhados pelos estudantes durante as aulas e produções”, destaca Fernando. A peça é baseada na crônica “Eu sei, mas não devia”, de Mariana Colasanti e será exibida no dia 3 de setembro.

XIX MOSTRA DE TEATRO ENCENA

Mademoiselle Noir

Data: 29 de agosto

Horários: 09h30 e 14h30

Local: Conjunto Amadores de Teatro – Jacarezinho-PR

Psicose 4:48

Data: 30 de agosto

Horário: 20h30

Local: Conjunto Amadores de Teatro – Jacarezinho PR

A gente se acostuma

Data: 3 de setembro

Horários: 9h30 e 14h30

Local: Conjunto Amadores de Teatro – Jacarezinho-PR

Fotos de Nataly Manfrin, Virginia Benevenuto e Thiago Fernandes

Para mais informações, acesse o site da XIX Mostra de Teatro EnCena.