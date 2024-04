AUDIÊNCIA PÚBLICA debate Lei Aldir Blanc

Departamento de Cultura organiza evento; SAP tem R$ 350 mil para repassar



A Prefeitura de Santo Antônio da Platina por meio do Departamento Municipal de Cultura e Turismo, convocou, nesta sexta-feira, dia 19, os artistas, produtores e produtoras, fazedores e fazedoras de cultura, além de toda a comunidade platinense para participarem de Audiência Pública.

O objetivo é a Implementação da Política Nacional Aldir Blanc II (PNAB), que acontecerá no dia 24 de abril, às 19 horas, na Casa da Cultura Platinense (foto).

A audiência tem como objetivo contribuir para a construção do Plano Anual de Aplicação de Recursos (PAAR) e demonstrar aos participantes as diretrizes da lei.

Além da parte expositiva, também pretende colher informações relevantes sobre os anseios da população em relação aos segmentos culturais a serem contemplados, entre outras informações importantes para a construção dos instrumentos que propiciarão o acesso dos recursos à população.

Para Santo Antônio da Platina está previsto o repasse no valor de R$ 350.508,45, em recursos do superávit financeiro do Ministério da Cultura (Minc), para serem investidos em programas de fomento às produções artístico-culturais, além de reformas em locais de cultura já existentes.