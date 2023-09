Bandeirantes sediará evento com fanfarras

Cidades paranaenses integram 30º Campeonato

Com inscrição recorde (fechada em menos de um mês), município sediará evento que reunirá as fanfarras de 30 cidades paranaenses; ao todo, serão 1800 músicos participando do 30º Campeonato de Fanfarras na categoria Sênior (cujos músicos devem ter idade partir de 18 anos).

A competição acontecerá no sábado, dia 16, no ginásio de esportes 14 de Novembro (Chinelão), onde os competidores concorrerão a classificação para o campeonato nacional; há ainda uma lista de espera de outros municípios que manifestam interesse em participar do evento cultural.

Bandas e fanfarras – A fanfarra municipal conta com a regência do Adriano Jacinto Ribeiro, mais conhecido como Cherry, regente maestro das banda e fanfarras municipais de Bandeirantes e maestro federado. “Este é o resultado de muito trabalho, conquistado neste ano (2023) e que nós, da Cultura, fazemos com muito amor. O objetivo é o de resgatar a antiga banda, trazendo de volta a cultura musical”, disse o regente maestro. Contando com instrumentos novos, a banda e a fanfarra municipais são compostas por pessoas do município de qualquer idade e que tenham interesse em ingressar no universo musical; “Este é o resgate da cultura musical, mesclando as marchas marciais com músicas populares brasileiras, um trabalho inovador e muito bem executado pela equipe, com destaque ao regente maestro, que abraça novas ideias. É com esse interesse de disseminar a cultura musical que foi possível comprar novos instrumentos. Nossa visão vai ao encontro da visão da gestão Jaelson, que tem grande interesse em investir na educação e na cultura de nossa cidade”, disse o diretor de Cultura, Everton Bonfim Romano.

O setor hoteleiro da cidade demonstra seu comprometimento e hospitalidade ao receber músicos de diversas bandas e fanfarras, acompanhado de 20 jurados que compõem o corpo da organização do 30º Campeonato de Bandas e Fanfarras. Este evento não só celebra o talento musical e a paixão pela arte das bandas e fanfarras do Estado, mas também desempenha um papel crucial na jornada cultural desses grupos, uma vez que o campeonato serve como a porta de entrada para o Campeonato Brasileiro. A cidade se prepara para receber 1.800 participantes e muitos espectadores de todo o país, destacando-se como um centro de cultura, música e lazer.

A banda e a fanfarra municipais são formadas por munícipes que tenham interesse em aprender música. Para quem se interessar, basta deixar o nome, informações pessoais e contato junto da diretoria de Cultura municipal, na praça Brasil / Japão, de segunda a sexta, das 8h às 11h30min e das 13h às 17h.