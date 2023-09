Centro de Memória do Esporte recebe acervo de Sicupira (Athetico)

É o maior artilheiro da história do Athetico

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte (Sees), promove nesta terça-feira (19) o evento Ei Craque, que reúne apaixonados por futebol e uma homenagem a Barcímio Sicupira Júnior, um dos mais expressivos ídolos do Athetico Paranaense. A atividade será realizada pelo Centro de Memória do Esporte Paranaense, com início às 15h45, no auditório da Sees, em Curitiba.

Em formato de mesa redonda interativa, mediada pelo radialista e apresentador Osmar Antônio, o encontro terá a participação de convidados, como os ex-jogadores e ex-técnicos, Capitão Hidalgo, Levir Culpi, Alfredo Gottardi, Zequinha e Nivaldo, que estiveram com Sicupira em clássicos do futebol paranaense na década de 1970.

A edição de 2023 do evento também busca promover a apresentação do acervo de Sicupira, que foi doado ao Centro de Memória do Esporte Paranaense pela família do jogador, falecido em 2021.

O secretário estadual do Esporte, Helio Wirbiski, explica que o Ei Craque é um espaço criado para preservar e valorizar as pessoas, profissionais e personagens que contribuíram para história do esporte do Estado. “Quem faz história deixa um legado e a iniciativa da família do Sicupira em doar parte de seu acervo ao nosso Memorial do Esporte é louvável. O evento é uma forma de compartilharmos esse belo gesto com o público amante do futebol”, diz.

Wirbiski comenta sobre os feitos do craque da camisa 8 do Furacão.

“Ele serviu de inspiração para muitos outros paranaenses se dedicarem ao futebol, foi um jogador diferenciado, que se notabilizou vestindo as camisas de clubes como o Ferroviário, o Botafogo do Rio, Botafogo de Ribeirão Preto, Corinthians e Athletico Paranaense. Depois, foi um dedicado diretor de futebol do Colorado e se destacou também como comentarista de rádio e televisão”, lembra.

Segundo a coordenadora do Centro de Memória do Esporte Paranaense, Débora Russo, a função prioritária do setor é divulgar a história e preservar os acervos e objetos ligados ao esporte paranaense. “O evento que vamos realizar reunirá craques e profissionais do futebol que muito contribuíram, e ainda colaboram, para o resgate histórico dessa modalidade. Por meio desse bate-papo eles vão compartilhar suas experiências com esse ídolo tão importante que foi o Sicupira”, complementa.

CONVIVÊNCIA – Flávia e Mariana, filhas de Sicupira, contam que a doação ao Centro de Memória é importante para o legado do pai. “Ele tinha uma churrasqueira cheia de troféus e outras coisas, guardadas várias camisas de cada time em que jogou, tinha também troféus de truco, entre outras coisas. Aí eu ofereci para o Centro de Memória, eu sabia que podiam aproveitar muito mais do que a gente. Em casa ia ficar tudo fechado”, afirma Mariana.

“As pessoas sempre perguntam da história do Sicupira. Ele não era muito de compartilhar a vida de atleta com a gente, em casa ele não era atleta ou comentarista, ele era pai, e um pai sensacional. Acho que ele conseguiu deixar um legado, não só de ídolo e jogador, mas também como ser humano. E agora esse legado de atleta poderá ser visto de perto”, complementa Flávia.

EDIÇÃO 2022 – Na primeira edição, em 2022, o Ei Craque estreou com uma roda de conversa com personalidades históricas do futebol paranaense, como o preparador físico Carlinhos Neves, os ex-jogadores, e agora técnicos Levir Culpi e Adilson Batista, e o escritor e publicitário Ernani Buchmann, ex-presidente do Paraná Clube (1996-1998), que realizou o lançamento oficial do livro “Copa de 42 – O Simbólico Mundial Nazi-Fascista”.

CENTRO DE MEMÓRIA DO ESPORTE PARANAENSE – O Centro de Memória do Esporte Paranaense (CMEP) é um espaço público criado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte, e tem como principais campos de atuação a guarda, pesquisa e conservação de acervos relacionados ao esporte pertencentes ao patrimônio cultural público do Estado e a todos os cidadãos, conforme rezam as legislações federais e estaduais de gestão do bem público, respaldadas pela Constituição Federal Brasileira, de 1988.

A sede do Centro de Memória do Esporte Paranaense fica no Ginásio do Tarumã (Avenida Victor Ferreira do Amaral, número 1649 – Tarumã). Composta por espaços de guarda e um espaço expositivo, além da estrutura administrativa de coordenação, o centro engloba uma estrutura organizacional de 36,22 metros quadrados, dentro do espaço total de 5.780 metros quadrados do ginásio. Também conta com espaços dentro da sede da Secretaria do Esporte (Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza, 1020 – Capão da Imbuia).

O CMEP é aberto ao público mediante agendamento prévio pelos números: (41) 3361-7713 ou (41) 3361-7736.

Serviço:

Ei Craque – homenagem a Sicupira

Data: terça-feira, 19 de setembro

Horário: 15h45

Local: Auditório da Secretaria do Esporte – Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza, 1020, bairro Capão da Imbuia, Curitiba

Entrada livre.