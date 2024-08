Inicia 43ª Semana Literária em Jacaré

Tem início nesta quarta-feira, dia sete, a 43ª edição da Semana Literária Sesc & Feira do Livro, que ocorrerá simultaneamente em 27 cidades paranaenses e se estende até domingo (11) nas unidades culturais e, nas demais unidades, até sábado (10). O local escolhido na capital para receber o evento, pelo segundo ano consecutivo, é o Museu Oscar Niemeyer – o maior museu de arte da América Latina.

Poesia Em Toda Parte será a temática das discussões que nortearão a programação para celebrar os 80 anos que Paulo Leminski – um dos mais influentes escritores e poetas brasileiros – completaria em agosto de 2024.

Para abrir a programação em Curitiba, às 19h, o aclamado escritor baiano Itamar Vieira Junior, autor Torto Arado, fala ao público sobre Literatura e Sociedade. A participação é gratuita, mas os ingressos são limitados e devem ser retirados duas horas antes do início, no estande do Sesc, no evento.

No Sesc, Bela Vista do Paraíso e, em Apucarana, às 19h30, o escritor e músico Rodrigo Garcia Lopes apresenta o show Além das Estrelas; em Arapongas, às 19h, haverá o bate-papo com o escritor Wesley Barbosa e, em Matinhos, o jornalista, cartunista e chargista Bennet participa, às 10h, de um bate-papo sobre o humor através das charges.

O lançamento da 9ª Coletânea Sesc de Contos Infantis será realizado hoje (7), no Sesc Paranavaí, às 8h e às 14h; em Toledo, às 8h30; no Sesc Ivaiporã, às 9h; em Umuarama, às 10h; às 14h15, em Marechal Cândido Rondon; às 19h30, em Campo Mourão; em Cascavel, no Centro Cultural Gilberto Mayer, às 19h; no Sesc Cornélio Procópio, também às 19h.

A escritora Kiusam de Oliveira e a poetisa Nívea Sabino participam de uma mesa-redonda, às 19h, no Sesc Foz do Iguaçu. Já em Francisco Beltrão, o escritor Anderson Novello estará no bate-papo Bastidores da criação do livro de literatura infantil, às 14h e, em seguida, às 15h, ministra oficina de escrita criativa.

A escritora e professora Luci Collin será a convidada para a oficina de criação poética em Guarapuava, às 17h e, às 19h30, participa do bate-papo Tudo é Poesia.

Em Jacarezinho, a abertura oficial do evento, às 19h, contará com a apresentação artística da Ourinhos Big Band e o poeta Luiz Matheus Macedo Périco, seguido do bate-papo com o poeta e escritor Marcelino Freire.

Campanha de Arrecadação de Livros

O Sesc PR, Senac PR, Sindicatos Empresarial Filiados e Câmaras da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (CMEG) dão início à Campanha de Arrecadação de Livros de Literatura para reconstrução das bibliotecas do Rio Grande do Sul. No show dos músicos gaúchos Kleiton e Kledir, amanhã (8) às 19h, o ingresso será solidário: duas horas antes do espetáculo será possível trocá-lo por um livro de literatura novo ou usado em bom estado.

A programação completa da 43ª Semana Literária & Feira do Livro está disponível em www.sescpr.com.br/ semanaliteraria.