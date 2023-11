Com representantes de todas as regiões do Paraná

A cidade de Pontal do Paraná foi palco da Convenção Estadual do MDB Jovem e Afro no sábado (11). Com representantes de todas as regiões do Paraná, os presidentes Eduardo Ferreira da JMDB-PR e Aloísio Nascimento do MDB Afro-PR foram reconduzidos aos cargos por mais dois anos.

A Convenção contou com a presença de Fifo Parenti, presidente da Juventude do MDB do Rio Grande do Sul, Leonardo Resende, ex-presidente da JMDB-DF, Orlando Pessuti, ex-governador e secretário do MDB-PR, Renato Adur, vice-presidente do MDB-PR, e Rogério Carboni, secretário Estadual do Desenvolvimento Social e Família.

Parabéns ao núcleo Jovem e Afro pela bela festa, e também aos anfitriões prefeito Rudão Gimenes e vice-prefeita Patrícia.

