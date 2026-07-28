Facebook Instagram Youtube

Convite Cultural Forrobodó em Santo Antônio da Platina

Grupo de Londrina se apresenta no dia 28 de julho 

Os amantes da música brasileira terão uma oportunidade especial de apreciar a riqueza do forró pé de serra neste dia 28 de julho( terça-feira), em Santo Antônio da Platina. O Teatro Sesi receberá o espetáculo “Forrobodó Maestra”, apresentado pelo grupo Forró Maestra, de Londrina, a partir das 19h30.

Com classificação livre, o evento promete reunir tradição, pesquisa musical e elementos contemporâneos em uma apresentação que valoriza uma das mais importantes manifestações culturais do país. O repertório inclui clássicos inspirados na obra de Luiz Gonzaga, releituras de sucessos do gênero, músicas instrumentais e composições autorais.

À frente do grupo está a cantora Thainara Pereira, que desenvolve uma pesquisa sobre a presença feminina no universo do forró. A proposta artística busca destacar a participação das mulheres na história e na evolução do gênero, oferecendo ao público um espetáculo marcado pela sensibilidade, identidade cultural e energia contagiante.

Além da música, a apresentação também tem caráter social. A entrada será mediante contribuição voluntária de um pacote de macarrão, que será destinado a ações solidárias.

Os ingressos podem ser reservados antecipadamente pela plataforma Sympla, e a expectativa é de que o espetáculo atraia público de Santo Antônio da Platina e de cidades da região.

A iniciativa reforça a importância da valorização da cultura popular brasileira e proporciona ao público uma experiência musical que une tradição nordestina, pesquisa artística e novas interpretações do forró contemporâneo.

Deixe um comentário

Menu

Siga-nos

Facebook Instagram Youtube

Pesquisar

Digite abaixo o que deseja encontrar e clique em pesquisar.