Convite Cultural Forrobodó em Santo Antônio da Platina

Grupo de Londrina se apresenta no dia 28 de julho

Os amantes da música brasileira terão uma oportunidade especial de apreciar a riqueza do forró pé de serra neste dia 28 de julho( terça-feira), em Santo Antônio da Platina. O Teatro Sesi receberá o espetáculo “Forrobodó Maestra”, apresentado pelo grupo Forró Maestra, de Londrina, a partir das 19h30.

Com classificação livre, o evento promete reunir tradição, pesquisa musical e elementos contemporâneos em uma apresentação que valoriza uma das mais importantes manifestações culturais do país. O repertório inclui clássicos inspirados na obra de Luiz Gonzaga, releituras de sucessos do gênero, músicas instrumentais e composições autorais.

À frente do grupo está a cantora Thainara Pereira, que desenvolve uma pesquisa sobre a presença feminina no universo do forró. A proposta artística busca destacar a participação das mulheres na história e na evolução do gênero, oferecendo ao público um espetáculo marcado pela sensibilidade, identidade cultural e energia contagiante.

Além da música, a apresentação também tem caráter social. A entrada será mediante contribuição voluntária de um pacote de macarrão, que será destinado a ações solidárias.

Os ingressos podem ser reservados antecipadamente pela plataforma Sympla, e a expectativa é de que o espetáculo atraia público de Santo Antônio da Platina e de cidades da região.

A iniciativa reforça a importância da valorização da cultura popular brasileira e proporciona ao público uma experiência musical que une tradição nordestina, pesquisa artística e novas interpretações do forró contemporâneo.