Dançarinas ganham prêmios em Garça(SP)

Premiações no Festival Livre de Dança

A Escola Studio Arte em Dança ,de Santo Antônio da Platina, conquistou as primeiras colocações em diversas categorias no Festival Livre de Dança, realizado recentemente em Garça(SP).

O evento foi uma seletiva para o “Festival Internacional Marília em Danças”, que terá sua fase final em julho através do Instituto Uirapuru.

A coreógrafa responsável pelos alunos é a professora Íris Mantovani e juntos conquistaram o 1° lugar na Variação Categoria Infantil, 2° lugar Arms na Categoria Grupo Estilo Livre; Juvenil Luiza Martins de Souza Auersvald, e 3° lugar nas categorias Solo Estilo Livre Juvenil e Infantil.

A prefeitura de Santo Antônio da Platina através do Departamento Municipal de Cultura colaborou e parabenizou.

Confira os alunos premiados e suas respectivas categorias:

Variação Categoria Infantil

3° lugar Princesa Florine

Bailarina: Ana Lívia Silio

3° lugar Paysant

Bailarina: Cleisla Anne

Variação Categoria Juvenil

1° lugar Swanilda

Bailarina: Mariana pupa Dolce

1° lugar Trois do Lago dos Cisnes

Bailarina: Luiza Martins de Souza Auersvald

Solo Estilo livre Infantil

3° lugar Coreogriafia: Impacto

Bailarina: Ana Lívia Silio

Solo Estilo livre Juvenil

3 ° lugar Coreografia: Andanças

Bailarina: Mariana Pupa

Grupo Estilo Livre Juvenil

2° lugar: Arms