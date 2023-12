Dupla sertaneja lança música no fim do mês

Dia 25 estará disponível em todas plataformas digitais

A dupla sertaneja universitária Maria Vitória e Paulinho lançou nesse final de semana (09), no Espaço Vegas, Parque de Exposições Efapiexpo, a primeira música de trabalho: Num Anima Não.

A partir do dia 25 de dezembro a música estará disponível em todas as plataformas digitais Spotify, Deezer, Amazon, TikTok, Facebook, Instagram e demais plataformas. No próximo final de semana, no Espaço Quinta do Kinka, Santo Antônio da Platina , será gravado o vídeo clipe oficial para lançamento nacional no YouTube.

Os artistas agradecem a cada um que compareceu no Espaço Vegas para prestigiar o lançamento e que venha as próximas, também os meninos da banda (Banda Five) que após as músicas fizeram baile gaúcho comandado pelo baterista Juruna.

Integrantes da banda:

Baterista Juruna

Teclado Claudeci

Contra baixo Fernado

Guitarra, violão e voz Paulinho

Voz Maria Vitória

Redes sociais:

Instagram e Facebook

@mariavitoriaepaulinhooficial

Fotos: João Patrial