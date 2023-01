EFAPI define grade principal de shows (veja quatro vídeos)

A Sociedade Rural do Norte Pioneiro e a prefeitura definiram as principais atrações artísticas para a 51ª Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina. A data, incluída no calendário nacional, está confirmada para os dias 16 e 20 de agosto (quarta-feira a domingo, aniversário de emancipação política platinense).

Bruno e Marrone, Lauana Prado (foto e vídeo principais), Guilherme e Benuto, Felipe Araújo e César e Paulinho. Esses são os artistas.

O presidente da Rural, Celso Freitas, disse ao Npdiario , que a ideia é produzir um evento ainda melhor. O prefeito Professor Zezão também já se movimenta visando a maior festa do Norte Pioneiro.

Também comentou que a ideia de contratar espetáculos com antecedência é por conta do preço bem mais barato se ajustado com meses antes da apresentação.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Antônio Marcos de Souza, pelas contratações e supervisão geral desse setor, e sua atuação tem sido muito enaltecida.