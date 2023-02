Espetáculo agrada público platinense

Peça teve sua segunda apresentação no Teatro Sesi

A peça teatral “Morte ardentes Paixões enterradas” estreou sua turnê na noite de segunda-feira, 30, no teatro Sesi, em Santo Antônio da Platina. Também exibiu sua segunda apresentação na noite de terça-feira. A comédia com diálogo alegre e roteiro profundo aborda assuntos como morte, amizade e música e encantou o público na estreia da peça.

A peça marca o reencontro das atrizes e palhaças, referências nacionais na área, Adelvane Néia (Jacarezinho) – Palhaça Margarida e Silvia Leblon (São Paulo) – Palhaça Spirulina. A direção fica por conta da premiada diretora Rhena de Faria (São Paulo). A produção jacarezinhense é de Renan Bonito – CNX Produções Culturais.

A apresentação foi totalmente gratuita. Os ingressos puderam ser retirados uma hora antes, no local. A Classificação indicativa é de 10 anos e a duração de 60 minutos.

Gratidão – A atriz Silvia Leblon nos conta que “estamos emocionadas e na expectativa de como vão receber esse espetáculo. Somos duas velhas amigas, palhaças, tentando fazer arte, em meio às tragédias e maravilhas da vida. De fato e em cena”. Rhena de Faria, além de assinar a direção, também ficou responsável pela criação do texto, criado através de improvisações com as atrizes palhaças, e diz que é “um espetáculo sobre a amizade e o poder de resgate vital que a arte tem na vida dos artistas. Sombrio, mas cheio de esperança.”, indicando ao público o clima do espetáculo de comédia.

Adelvane Néia finaliza dizendo que “o sentimento agora nesta reta final pra estreia é de gratidão, felicidade e superação”, e o produtor Renan Bonito garante “o espetáculo está lindo! Impossível não sair tocado emocionalmente em meio às risadas! Uma obra completa que temos a felicidade de ter criado e estrear em nossa região do norte pioneiro”.

Projeto Celebração – O espetáculo faz parte do projeto “Celebração: pesquisa continuada da palhaçaria e da figura feminina no teatro” realizado pela aprovação no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (PROFICE) 2019 da Secretaria de Cultura – Governo do Estado do Paraná com o apoio da COPEL (Companhia Paranaense de Energia).

A iniciativa tem por objetivo dar continuidade à pesquisa da atriz e palhaça Adelvane Néia, de Jacarezinho, por meio de um espetáculo original e inédito criado no Norte Pioneiro.