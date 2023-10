Espetáculo gratuito para as crianças de CORNÉLIO PROCÓPIO

Reiniciou o Circuito Cultural Sesi, em sua segunda etapa de 2023, com os espetáculos gratuitos “Clarice matou os peixes” e “Orquestra de Bexigas”.

Implementado em 2010, a iniciativa ajuda a levar a cultura para municípios mais distantes e promove a difusão da arte em todas as suas manifestações e a formação de plateia.

Assim, o projeto valoriza a diversidade e a pluralidade cultural do povo brasileiro. Ao final desta etapa de outubro, em ambas as edições do projeto, serão realizadas 72 apresentações, com quatro espetáculos distintos, em 36 cidades diferentes, em seis semanas.

A Cia. do Abração, de Curitiba, encena o espetáculo voltado para crianças de todas as idades “Clarice matou os peixes”, inspirada na obra de uma das maiores escritoras do Brasil. No palco, os personagens Clarão, Clarito e Esclarecida, três divertidos “clowns”, relacionam entre si quem seria o culpado pela morte de dois inocentes peixinhos. Na trajetória da trama, para defenderem-se da acusação, recontam a ligação afetiva que cada personagem teve com os seus animais de estimação.

A peça ‘‘Clarice Matou os Peixes’’ levanta a questão da relação com os bichos de estimação e o grande tabu entre os espetáculos direcionados a crianças: como lidar com o sentimento da perda e com a morte. O desafio de levar à cena a dramaticidade e sensibilidade aliadas ao universo infantil proporciona ao público um espetáculo poético e único. Este espetáculo passa pelos municípios de Santo Antônio da Platina, Rolândia, Cornélio Procópio, Nova Londrina, Loanda, Graciosa/distrito de Paranavaí, Paranavaí, Mandirituba, Quatro Barras e Paranaguá; e conta com o apoio das indústrias Dori, Taurus Helmets, Metalkraft, Incol Alimentos, Real Metais e Cattalini Terminais Marítimos.

A “Orquestra de Bexigas” também está no Circuito! No espetáculo seis palhaços divertem-se em cenas lúdicas de maneira criativa e dinâmica. Esse encontro faz a maior confusão. Em cena, o jogo é a tônica da ação, pois cada gesto, interação e/ou elemento é um pretexto para a diversão dos palhaços e da plateia. As cenas se desenvolvem a partir de temas simples, porém é nessa simplicidade que está contida toda a poesia, pois palhaço é a própria poesia emoção.

Assim, a “Orquestra de Bexigas”, busca resgatar a ingenuidade da criança que há dentro de todos nós, compartilhando com a audiência, a alegria e a emoção da descoberta lúdica contida em cada gesto e cada interação, e passará por municípios diversos (Fotos: Fernanda Chiminello).