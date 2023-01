Estreia de espetáculo para Norte Pioneiro

“Mortes Ardentes, Paixões Enterradas” em SAP, Cambará e Jacarezinho

Não perca a temporada de estreia do espetáculo: “Mortes ardentes, Paixões enterradas“, com as palhaças Margarida, (Adelvane Neia/foto) e Spirulina (Silvia Leblon), sob Direção de Rhena de Faria (São Paulo).

A apresentação será gratuita, com retirada de ingresso uma hora antes de cada apresentação.

Confira abaixo as datas e cidades:

30 e 31 de janeiro, às 21h, no Teatro Sesi – Santo Antônio da Platina

02 e 03 de fevereiro às 21h, no Espaço Cultural Nilza Furlan – Cambará

25 e 26 de fevereiro, às 21h, na Arena do teatro CAT – Jacarezinho