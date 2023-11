Fábio Gabriel lança novo livro sobre a existência de Deus

Obra tematiza defesa por argumentos racionais

Segunda edição da obra “Filosofia da Religião em Blaise Pascal” acaba de ser lançada pelo professor Fábio Antônio Gabriel. “No contexto filosófico em que se questiona de diversas formas a existência de Deus, Pascal é um autor moderno que utiliza de argumentos racionais para argumentar, Pascal defende a aposta na existência de Deus como a resposta mais inteligente do ser humano para a questão”, afirma.

A obra estará disponível para leitura dentro dos próximos 30 dias no site www.fabioantoniogabriel.com

Sobre o autor: É Doutor em Educação (2019) e mestre em Educação (2015) pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) do Paraná. Desenvolveu estágio-doutoral em Educação também pela UEPG (2020-2021). Professor da Rede Estadual do Paraná, disciplina de Filosofia (SEED PR – NRE de Jacarezinho ,Colégio Estadual Rio Branco de Santo Antônio da Platina ). Licenciado em Filosofia (Faculdade Bagozzi); em Letras (UNINTER); em Pedagogia (UNIMES); em Ciências Sociais (UNIMES).

Também Professor contratado do Centro de Letras, Comunicação e Artes do campus Jacarezinho da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), atuando na área de Fundamentos e Teorias da Educação. Atualmente (2023-2024) desenvolve estágio pós-doutoral no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática (PPGECEM) da UEPG. Reside em Joaquim Távora.

Fábio Gabriel, publica livros há dez anos, organizou 40 obras acadêmicas com participação de autores de diversas instituições (muitas das obras disponível gratuitamente o download www.coletaneascientificas.com autor de diversos artigos científicos em revistas especializadas

Escreveu “Minutos de Reflexão” que foi sucesso de vendas em campanhas da Avon e distribuído atualmente pela Editora Escala; autor de “O ensino de Filosofia enquanto experiência filosófica”; da obra “Estágio Supervisionado em Filosofia” e “Mensagens no caminho do discipulado de Jesus”.

Publicou recentemente um estudo sobre bioética e direitos humanos pela Revista Pistis & Praxis – Revista de Teologia Pastoral da instituição PUC PR – Campus Curitiba – disponível no link https://periodicos.pucpr.br/pistispraxis/article/view/30543/26278