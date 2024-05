Fanfarra do Colégio Tiradentes conquista agora título latino americano (assista)

1º lugar na Copa América Virtual de Bandas e Fanfarras

A Fanfarra do Colégio Estadual Tiradentes manifesta alegria por ter conquistado o 1º lugar na Copa América Virtual 2024 de Bandas e Fanfarras organizado pela Abanfaesc (Associação de Bandas e Fanfarras do Estado de Santa Catarina).

Essa vitória, segundo diz a diretora do estabelecimento de ensino, Lucila Machado, “é o fruto do talento, dedicação e trabalho árduo de cada membro da equipe, que está emocionada e honrada por esse reconhecimento internacional da paixão pela música e pelo desempenho de alto nível que apresentaram, com a classificação na modalidade 1º Lugar Bandas de Percussão com Liras Juvenil”.

Sete países latino americanos participaram desse evento, que reuniu várias apresentações como bandas marciais, categoria Sênior, coreografias de balizas, com muita concorrência, o que tornou o trabalho muito desafiador. Na noite do dia 10 de maio foi divulgado resultado dessa disputa que levou a fanfarra do colégio TIRADENTES com o título.

A professora Jussy Arantes é a responsável pelas aulas de fanfarra e orienta as coreografias e evolução das balizas, Marcos é maestro voluntario que já acompanha a fanfarra nas apresentações ao longo do ano, que não se limita a ensaiar apenas para o desfile cívico de 7 de setembro.

A manutenção dos equipamentos é muito alta e a aquisição de alguns instrumentos é através de muita mobilização dos alunos e comunidade escolar. Além disso, o desgaste é grande e necessitam de novos instrumentos. Os ensaios são realizados na quadra do colégio, que aguarda ansiosamente a cobertura com as melhorias e ampliações de acordo com protocolo já tramitando para licitação e realizar as obras necessárias para um ambiente mais adequado para realizar as atividades pedagógicas e culturais para melhor acolher o alunado, familiares e professores.

O evento foi realizado de forma virtual, considerando as dificuldades de deslocamentos para realizar esta disputa. Para isso foram feitos critérios de participação com envio de vídeos com tempo determinado para diferentes modalidades e que resultou nesta conquista do título.

No iIstagram o perfil é @fancetsap, que atingiu mais de 1 milhão de visualizações com o vídeo “Nosso Quadro”, de Ana Castela.

O Colégio Estadual TIRADENTES parabeniza a todos pela dedicação e disciplina nos ensaios que culminou nessa vitória histórica.