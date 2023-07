A 29ª edição será de 17 a 21 de julho

A população do Norte Pioneiro ainda comenta a Fetexas, que terminou no domingo(16) e a Comissão Organizadora já anuncia a 29ª edição de 17 a 21 de julho de 2024 (de quinta-feira a domingo) no Centro de Eventos de Jacarezinho.

No dia 17 Maiara & Maraísa (foto), dia 18 Ana Castela (foto), Hugo e Guilherme (19) e Eduardo Costa no dia 20.