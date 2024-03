Fiduma & Jeca se apresentam sábado EM GUAPIRAMA

ExpoGuapi acontece de sete a dez de março no Centro de Eventos

A dupla Fiduma & Jeca leva o show mais animado do Brasil para Guapirama, no Paraná, neste sábado, dia 9 de março, na Expoguapi 2024, evento que celebra o aniversário da cidade. Os ingressos para o setor pista são gratuitos e os camarotes diários custam a partir de R$150.

Embalados pelo projeto “Finalmente Ao Vivo”, lançado no ano passado, a dupla vive um dos melhores momentos da carreira, emplacando hits como “Chapéu Preto”, “Só Vai Ter Chapéu”, “Pra Sempre”, “Tarja Preta” e “Combinado” que juntos somam mais de 100 milhões de streamings nas plataformas digitais. Com aumento de 54% nos streamings, em relação a 2022, a dupla totalizou 61,8 milhões de reproduções e quase 7 milhões de ouvintes, em 156 países, só na plataforma Spotify, em 2023.

“Agradecemos a todos que tornaram este projeto tão significativo para Fiduma & Jeca. Isso nos enche de motivação para continuar entregando alegria e novas histórias através das nossas músicas”, agradece Fiduma.

Para o show de Guapirama, a dupla reserva um repertório recheado de seus maiores sucessos com as canções “Anjo Chapadex”, “99%”, “Quadros”, “Que Susto”, “Bagunçando as Avenidas”, “Eu e o Violão” e “Igrejinha Azul”, além das faixas do novo DVD.

História – A dupla Fiduma & Jeca comemora 10 anos de carreira em 2024 e coleciona vários sucessos, como “Chapéu Preto”, “Pra Sempre”, “Anjo Chapadex, “99%”, “Quadros”, “Que Susto”, “Bagunçando as Avenidas”, “Eu e o Violão”, “Igrejinha Azul” e “Butecologia”. Foram oito projetos lançados, mais de 400 milhões de visualizações no YouTube e mais de 250 milhões de streamings no Spotify.