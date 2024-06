Entre 14 e 18 de agosto em Santo Antônio da Platina

A 52ª EFAPI (Exposição-feira, Agropecuária e Industrial) de Santo Antônio da Platina tem como locutor confirmado Gleydson Rodrigues.

O locutor mineiro marca presença em rodeios, além de ser cantor.

Nos anos de 2006 e 2007, Gleydson foi eleito como o melhor locutor de rodeios do Brasil, demonstrando a paixão do público e o consagrando como um dos melhores na área, e que agora estará presente no prestigiado evento da região.