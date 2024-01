JACAREZINHENSE é a nova Gata da Semana

Empresária loira emerge exuberante

Maria Júlia Baccon (vídeos e fotos) possui 21 anos de charme e beleza.

Tem uma loja de roupas femininas, a Opção Fashion , e trabalha como lash designer (profissão que desenvolve, aplica e mantém os serviços de alongamento e extensão de cílios), sendo especialista em micropigmentação, sobrancelhas e lábios.

Gosta de ir para a academia nas horas vagas “ou fazer algo por mim mesmo”, conforme sussurra, tranquila.

A meta é aproveitar a vida com a família e as pessoas que ama, viajar e conhecer lugares diferentes, e principalmente evoluir na vida profissional.

“O ponto forte é que sou determinada e as críticas não me abalam, só me fazem crescer”, afirma essa elegante e fofa mulher. Agora, emerge deslumbrante e empoderada como a nova e maravilhosa Gata da Semana.