MAIOR FESTIVAL de divulgação científica do mundo em Jacaré

Pint of Science será dias 13, 14 e 15 no Barbarril a partir das 19h30m



O Pint of Science Brasil é uma iniciativa que busca aproximar a ciência da sociedade de forma descontraída e acessível. Com o lema “Um Brinde à Ciência”, o festival busca estabelecer um diálogo aberto e informal entre os cientistas e o público em geral, proporcionando uma experiência única e divertida.

Além disso, o evento visa inspirar jovens estudantes e promover o interesse pela ciência e tecnologia, contribuindo para o desenvolvimento da educação científica no país.

A iniciativa reúne pesquisadores e especialistas em bares e restaurantes para discutir temas relevantes em diversas áreas do conhecimento. Criado em 2012, na Inglaterra, chegou ao Brasil em 2015 e atualmente ocorre concomitantemente em mais de 25 países.

Onde o Pint of Science ocorrerá?

Neste ano o festival ocorrerá nos dias 13, 14 e 15 de maio de 2024 e contará com a participação de 179 cidades em todo o país e com mais de 600 pesquisadores e especialistas, que discutirão tópicos relevantes de diversas áreas do conhecimento em ambientes descontraídos, como bares e restaurantes.

O que haverá em Jacarezinho?

DATAS: 13, 14 e 15 de maio

LOCAL: Barbarril

HORÁRIO: a partir das 19h30

Dia 13 – “Crime verdadeiro, fascínio real: desvendando o interesse em True Crime”

Na estreia, dia 13/05, a conversa será sobre “Crime verdadeiro, fascínio real: desvendando o interesse em True Crime”, com os professores Welk Daniel e Tayana Caldonazzo, que conversarão sobre a fixação que algumas pessoas possuem por séries, jogos e filmes baseados em crimes reais.

Além disso, serão distribuídos brindes como camisetas, canecas e bottons personalizados.

Dia 14 – “The last os us da vida real: zumbificação e alucinação por cogumelos”

No segundo dia de evento, os professores Idélcio Nogueira e Fabíola Dorneles falarão sobre “cogumelos mágicos”. Seria possível virarmos zumbis através de cogumelos, tal como acontece na série “The last of us”? Ainda, abordaremos como as mudanças climáticas que assolam o mundo poderão interferir em doenças microbianas mais perigosas e letais nos próximos anos.

Dia 15– “O pálido ponto azul: a humanidade e a observação do céu”

Fechando em grande estilo, os professores Nancy Gatzke, Hugo Corrêa e André Moscato apresentarão o bate papo “O pálido ponto azul: a humanidade e a observação do céu”, nos levando para outro planeta – literalmente – através de muito conhecimento com descontração e observações do céu (se não chover).

Apoio cultural: Npdiario.