Em FESTA DA APAE Joaquim Távora reúne moto, triciclo e ROCK

No 2º Motocross Fest de 31 deste mês até dois de junho

31 deste mês até dois de junhoDo dia 31 deste mês até dois de junho, no Centro de Eventos, acontecerá evento em prol da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) Aparecida Beruski em Joaquim Távora.

A entrada será livre e contará com local para camping com estruturas adequadas. Além disso, bandas de rock na sexta-feira à noite e no sábado desde 14 horas, fechando a noite com o melhor Cover do AC/DC do Brasil – a Banda Paulistana, Dirty Jack (vídeo abaixo).

Praça de alimentação com restaurante e barracas de bebidas e comidas, sendo proibida a entrada no recinto com quaisquer tipos de produto.

No sábado, previstos treinos livres e classificatórios e no domingo ocorre etapa da Copa Paraná de Motocross 2024, com troféus aos participantes.

Realização: Prefeitura de Joaquim Távora através da Secretaria de Esportes e APAE de Joaquim Távora.

Apoio: Grupo Motociclistas de 5ª, Divisão Mun. de Cultura e Npdiario.