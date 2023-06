Lançamento reúne autores de coletânea

Pesquisas em educação com profissionais de diversas instituições

Foi lançado na noite desta segunda-feira (05) o livro “Ágora: Fundamentos Epistemológicos e Pesquisas Avançadas em Educação (volume 7).

A solenidade de lançamento ocorreu nas Livrarias Curitiba, no Shopping Palladium, e contou com a presença de autores que têm artigos presentes na obra.

Estiveram presentes Aldimara Botin (pós doutoranda em educação na UEPG); Ana Lúcia Pereira (docente da UEPG, organizadora pioneira das coletâneas educacionais), Elisângela Moreira (docente do Colégio Rio Branco -Santo Antônio da platina e da UENP); Fabio Antônio Gabriel (cursou mestrado, doutorado e pós doutorado em educação na UEPG, docente do Colégio Rio Branco norte do Paraná, contratado da UENP trabalhando com a disciplina Fundamentos da Educação); as autoras da cidade de Ourinhos (SP) Carolyne Santos e Julia Ziraldo que foram graduandas da UENP do curso de pedagogia.

Os autores realizaram uma conversa com os convidados, além de autografarem exemplares do livro. Fabio Antônio Gabriel, um dos articuladores do evento, agradeceu a todos autores e aos leitores presentes no evento, bem como todos os sites que divulgaram o evento e entre os autores presentes ficou definido que o próximo volume (8) tematizará Educação básica e gestão democrática: refletindo sobre as políticas neoliberais e a imposição de padrões apenas numéricos para a educação no contexto latino americano.

‘Ágora’ reúne dez artigos que socializam pesquisas em educação, em que participam pesquisadores de diversas outras instituições, juntamente com orientandos.

Entre os autores estão egressos do mestrado e doutorado em educação na UEPG, como Adriano Charles Ferreira, Aldimara Catarina Brito D. Boutin, Ana Keli Moletta (que fez seu pós-doutorado em educação na UEPG), Fábio Antônio Gabriel; além de professores da UENP, como, João Vicente Hadich Ferreira, Suédina Brizola Rafael Rogato e Patrícia Cristina Formaggi Cavaleiro Navi. As coletâneas já organizadas pelo grupo de pesquisadores estão disponíveis em www.coletaneascientificas.com.br