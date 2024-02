Gata da Semana é de Jacarezinho (vídeos)

Regiane é professora de Educação Física

Regiane Diniz Pereira (vídeos e fotos) é admirada pela família, amigas, marido e todos que a conhecem, em especial no Norte Pioneiro.

Ela é de Jacarezinho e, aos 31 anos, vive um momento extremamente feliz da vida.

A bonitona é Licenciada e bacharela em Educação Física, ama treinar e dançar e sobra tempo para ser charmosa e elegante.

“Espero mudar a vida das pessoas com hábitos e estilo de vida saudável através da atividade física. Sou católica e devota de Santa Teresinha do Menino Jesus. Venci um câncer de mama aos 28 anos, me casei careca com o amor da minha vida. Hoje atuo como Personal no Studio RJ desde janeiro de 2023. Sou Athleticana de Coração e amo café e vinho”, diz, sorrindo.

Agora, emerge única e maravilhosa como a Gata da Semana.