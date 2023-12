“Ensinamentos da minha Mãe” agora vira livro de Roma

Dona Irma Bellodi Romanelli é sempre lembrada pela sabedoria e sensibilidade

Parte dos ensinamentos da mãe do deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) faz parte agora de um livro com lançamento previsto para o primeiro semestre de 2024 com data a ser marcado pela Editora Maruá. Em 220 páginas, o livro traz um compêndio de 100 ensinamentos da Dona Irma Bellodi Romanelli que o deputado lembra todos os domingos em mais de 400 vídeos postados nas redes sociais desde 2014.

“Hoje, levei para a rua a minha mais recente obra literária. Compartilhei com amigos o Livro Ensinamentos da Minha Mãe – Lições de Paz e Bem, que acaba de sair pela Editora Juruá. Neste livro, selecionei 100 lições que aprendi em casa com a minha mãe, a amada Dona Irma. São reflexões práticas e filosóficas sobre a vida que considerei importante registrar e dividir com outras pessoas, pois servem de guia para a minha jornada”, disse Romanelli no pré-lançamento da obra no último domingo, 7.

Os ensinamentos é um acervo de lições aprendidas pelo deputado na convivência com a mãe, desde a infância até a vida adulta. “Os textos selecionados fazem parte de uma iniciativa de deixar registradas as experiências, conselhos, mandamentos e comportamentos trazidos de casa”, diz a Editora Juruá que editou outra obra de Romanelli: Direito à Moradia à Luz da Gestão Democrática, lançado em 2007.

Segundo o deputado, mais do que uma homenagem para a mãe, a ideia da série é mostrar bons exemplos de vida, e inspirar as pessoas a adotar atitudes que permitam promover a harmonia dentro de uma sociedade cada vez mais diversa.

Romanelli afirma que a mãe preparou os filhos para enfrentar os desafios do mundo em todas as fases do crescimento – seja físico ou intelectual – com a preocupação de que pudessem dar uma contribuição efetiva para melhorar a vida das pessoas.

Filosóficos e práticos, os 100 ensinamentos resumem o pensamento da Dona Irma que teve quatro filhos homens, viveu por 91 anos e, como diz Romanelli, foi embora contrariada em 2008, pois adorava a vida.

O deputado afirma que sua mãe representa a necessidade inadiável e indispensável do empoderamento da mulher. “Essa foi uma das muitas lições que aprendi na fecunda convivência que tive com a dona Irma, cuja sabedoria, presença de espírito e senso prático das coisas representaram, para mim, um legado profundo para toda uma vida”.

“Verdadeira matriarca, que agregava toda a família em torno de sua personalidade carismática, exercendo uma influência positiva sobre todos nós, minha mãe é uma fonte inesgotável de ensinamentos, que ela me transmitiu nas conversas inesquecíveis que tivemos ao longo de décadas”, completa Romanelli.