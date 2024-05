Gata da Semana é de CARLÓPOLIS (vídeos)

Emanuelly Soares Furlan é universitária

Emanuelly Soares Furlan (fotos e vídeos), uma jovem de 20 anos que se destaca em Carlópolis. Estudante do segundo ano de Odontologia, ela combina beleza e inteligência de forma admirável.

Nos momentos de lazer, Emanuelly ama cozinhar e explorar novas experiências gastronômicas com drinks e boas companhias. Seu amor pela família e amigos é evidente em cada encontro.

Eleita Rainha do Rodeio na Frut Fest de 2022, é conhecida pelo carisma e simpatia. Atualmente, trabalha na loja de celulares Star+tech, onde evidencia seu profissionalismo e atendimento cordial.

Com 1,59m de altura, cabelos loiros e olhos castanhos, ela sonha em ser feliz e realizada em todas as áreas da vida, inspirando os outros tanto profissional quanto socialmente.

Apaixonada por água, pôr do sol e dias ensolarados com brisa fresca, Emanuelly aprecia a simplicidade. Seu gosto musical é eclético, mas o sertanejo tem um lugar especial em seu coração, especialmente a música “Cubanita” da dupla Conrado & Aleksandro. Ela busca tratar os outros com a mesma consideração que deseja receber.

E agora surge linda como a Gata da Semana,