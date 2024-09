Maria Victoria recebe Sindicato de Artistas

Candidata a prefeita de Curitiba

Com uma clara visão do quanto cultura e educação caminham juntas na formação das novas gerações, a candidata a prefeita de Curitiba, Maria Victoria (PP), conversou com a diretoria do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado do Paraná (Sated- PR) para receber as demandas e ouvir sugestões da área.

“No meu plano de campanha já me comprometi a transformar a Fundação Cultural de Curitiba (FCC) em Secretaria Municipal de Cultura, com autonomia, orçamento e organograma adequados à sua estrutura”, afirma.

A proposta está alinhada a uma das pautas dos artistas que falaram da situação atual da FCC e o impacto disso para estimular os espetáculos na cidade.

“A atual estrutura da Fundação Cultural não tem mais quadros.Faltam técnicos. São muitas décadas sem concurso. Temos dinheiro e não temos pessoas para operar os equipamentos em nossos espaços culturais”, explicou o coordenador do Sated-PR, diretor, produtor cultural e ator Isidoro Diniz.

Com isso perde toda a cidade. Só de empregos diretos, a produção cultural em Curitiba movimenta muito a economia.

“Para cada artista no palco, você tem mais três ou quatro pessoas, profissionais da técnica trabalhando, que costumamos chamar de pessoal da graxa, no bastidor”,informou o presidente do Sated-PR, Adriano Esturilho.

Além da mudança na FCC e a realização de concurso, já prevista nas propostas de Maria Victoria, os artistas também apontaram a importância de não só construir e descentralizar os espaços culturais, mas ocupá-los e deixar o gerenciamento com produtores.

“Tão importante quanto construir como é o caso do Teatro da Vila é ocupar. E fazer a manutenção disso por quem entende”, sugeriu o primeiro-secretário Adriano Petermman.

Outras pautas

Ainda na conversa foram tratadas as necessidades de ampliar a segurança em espaços culturais.

Os representantes do Sindicato também destacaram a necessidade urgente de rever o orçamento destinado à área cultural.

Eles apoiam a proposta de Maria Victoria de ampliar os recursos e orçamento anual do setor.

Também apresentaram as demandas de intensificar a agenda de celebração da cultura negra no mês da Consciência Negra e de criar um Retiro do Artista Curitibano para os 60 +, que servisse para acolher os artistas, preservando a memória cultural.

BIO – Maria Victoria está no terceiro mandato de deputada estadual. Tem 10 anos de vida pública e mais de 100 leis aprovadas e sancionadas. Foi eleita em 2023 para a segunda-secretaria da Assembleia Legislativa. É a presidente estadual e municipal do Progressistas.

Com leis e iniciativas nas áreas da Educação, Saúde, Doenças Raras e Proteção da Mulher, Maria Victoria tem uma atuação voltada a quem mais precisa. Também defende investimentos em Inovação e Energias Renováveis para gerar novos empregos e oportunidades.

Maria Victoria tem 32 anos, é casada com o advogado Diego Campos e tem três curitibinhas: Maria Antonia, Maria Valentina e Maria Stefânia.