Maria Victoria recebe novo cônsul do Japão

Fortalecimento de laços econômicos, sociais e culturais com Nippon

A segunda secretária da Assembleia Legislativa, deputada Maria Victoria (PP), recebeu, na segunda-feira (22), o novo cônsul-geral do Japão em Curitiba, Yasuhiro Mitsui.

Ela se colocou à disposição do consulado para auxiliar nas demandas legislativas relacionadas ao fortalecimento das relações econômicas, sociais e culturais do Japão e do Paraná.

“O Paraná possui uma das maiores comunidades nikkei do Brasil. Temos orgulho dessa interação entre os nossos povos que ajudou no desenvolvimento de diversas áreas do Estado”, disse.

A área de atuação do consulado japonês sediado em Curitiba engloba os Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O cônsul-geral, Yasuhiro Mitsui, assumiu o cargo no fim de 2023. Ele já trabalhou nas embaixadas do Brasil, Portugal, Líbano, El Salvador e Moçambique.

“A comunidade japonesa criou raízes na sociedade brasileira e conquistou a sua confiança. Espero poder construir uma relação ainda melhor e transmitir os valores japoneses para todo o Brasil”, afirmou o cônsul-geral.

Também participaram do encontro a ex-governadora Cida Borghetti e o cônsul adjunto Oiwa Rei.