Médicos relatam luta contra Covid no N.P.

Lançamento de livro foi em Cornélio Procópio

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) destacou nesta sexta-feira, 2, em entrevista ao jornalista Gildo Alves da Rádio FM 104.1, o lançamento do livro “O heroísmo por trás das luvas, máscaras e aventais: a história da Covid-19 no Norte Pioneiro Paranaense” no campus da UTFPR em Cornélio Procópio.

“É um ótimo livro, traz os relatos de profissionais da saúde e de familiares que enfrentaram a covid. Lutas, as agruras, a gratidão e compaixão dos que estavam na linha de frente e tiveram, de uma forma ou outra, o impacto que nos assolou por dois anos. Não foi fácil, mas vencemos”, disse Romanelli.

Os 19 relatos do livro registram o cotidiano da pandemia do Hospital Casa de Saúde Dr. João Lima de Cornélio Procópio. “Temos que destacar sempre o trabalho, empenho e dedicação dos médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem, motoristas das ambulâncias, atendentes e recepcionistas dos hospitais, enfim de todos, que lutaram contra essa doença que nos trouxe sequelas que ainda estamos curando”, afirmou.

Romanelli ainda ressaltou o empenho de todas as autoridades municipais e estaduais – prefeitos, vereadores, secretários, deputados e gestores de saúde – que também empenharam na formulação de leis, em encontrar soluções, indicar e remanejar recursos para o enfrentamento da covid. “Medidas amargas e restritivas tiveram que ser tomadas. Mas todos entenderam que o momento era de preservar as vidas e mitigar o sofrimento de famílias, amigos, colegas de trabalho e vizinhos. Acredito que foram os momentos mais triste da nossa vida, onde tivemos que ser resilientes, além de levar apoio e compaixão para quem precisou”,

Dia a dia do hospital – O livro foi organizado pelo geriatra e diretor clínico João Batista Lima Filho, o psicólogo Arthur Crepaldi Vigatto e o geriatra André Coelho Lima traz as palavras, sentimentos, desejos, medos e aflições vividos durante a pandemia no hospital. A renda da venda dos exemplares será usada para ampliar os serviços de reabilitação das sequelas respiratórias, neurológicas, cardiovasculares e mentais da pós-covid.

O hospital, referência do SUS no Norte Pioneiro, atendeu 1.238 pacientes de 47 cidades paranaenses. “Na UTI, além das medicações e das intubações, a gente contava com psicólogos e terapeutas para oferecer um cuidado global com os pacientes e com as famílias”, disse à imprensa o psicólogo Arthur Vigatto.

Os relatos não apresentam referências científicas, apenas os relatos, por parte dos profissionais da saúde, sobre a preparação do hospital para receber pacientes com a doença, as videochamadas e a sensação de receber um familiar em casa após a alta ou a notícia do falecimento.