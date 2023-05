Modelo e Influencer de Guapirama rumo ao Miss Brasil 2023

Buscará o Miss Brasil Gold Master

Lúcia Aparecida Cardozo, 41 anos, de Guapirama, modelo fotográfica e agora atriz por uma grande produtora onde é embaixatriz.

Recebeu recentemente o título de Miss Paraná Gold Master pela conceituada agência Quero Ser Miss. Também faz parte do elenco de mais 3 agências do Brasil. Agora, seguirá com book oficial para cumprir as etapas do Miss Brasil Gold Master.

Além de estar participando de outro concurso de beleza em Bandeirantes no próximo dia dez de junho, também representando sua cidade.