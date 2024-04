Mostra gratuita de dança na Casa da Cultura Platinense

Na tarde deste Dia Mundial da Dança

Nesta segunda-feira,. dia 29, haverá mostra de dança organizada pelo Studio Arte em Dança para escolas e o público em geral em comemoração ao dia Mundial da Dança.

Não terá custo algum, é para as pessoas conhecerem sobre as modalidades da escola.

Pâmela Facco, sócia coordenadora, e Iris Mantovani, educadora física e antiga bailarina, convidam a todos, e afirmam;

“Somos uma escola que atua em Santo Antônio da Platina há 12 anos com ballet clássico, jazz, contemporâneo e dança do vente. Atendemos crianças a partir de 3 anos até pessoas maiores de 50 anos. Nesta, serão dez bailarinos do grupo especial que apresentarão repertórios (solos), grupo clássico e grupo estilo livre, além de uma aula de alongamento coreografado para quem estiver presente”.

O evento será às 14h30M, na Casa da Cultura, com entrada franca.