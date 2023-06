Jacarezinho: Museu tem mostra de grafite

Com trabalho do artista cambaraense Carlos Henrique Floriano

A exposição “Submundo Carlão Grafiti” abriu a programação do aniversário de um ano do Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação da UENP, em Jacarezinho, nesta terça-feira (13). O trabalho do artista cambaraense Carlos Henrique Floriano, mais conhecido como Carlão, ficará em cartaz na sala expositiva do Museu de Arte e Cultura Popular do Norte do Paraná, que está instalado no Parque, até o mês de agosto. A visitação é gratuita.

A exposição apresenta uma seleção dos trabalhos mais expressivos de Carlão Grafiti, trazendo à tona a singularidade de sua arte e de sua forma de dialogar com a realidade. Além das obras em tela, o artista traz para a exposição pinturas realizadas em paredes do espaço museológico. Mais de 50 obras assinadas pelo grafiteiro compõem a exposição que ele chama de “Submundo”. “Essa exposição tem como objetivo o debate, a apreciação e a inserção de temas cotidianos e sarcásticos, no estilo de grafite, levando o público a imaginar um mundo paralelo”, explica.

De acordo com o artista, a maioria das obras foi produzida no período de pandemia. “Momento em que estava cada um no seu mundo, muitos sozinhos, esse foi o tema da exposição: onde está o seu mundo? Você vive seu mundo? Quais os personagens do seu mundo? Aliás você já viveu hoje? Estas são uma das formas de se produzir arte, buscando a originalidade e vivendo no Submundo”, conclui o artista.

Artista plástico autodidata, Carlão iniciou o trabalho com pintura em 2008 e se especializou em técnicas de grafite no estilo Street Art e Cartooon. Atualmente, estuda Artes Visuais e trabalha como instrutor de Artes pelo projeto PROCUCA. Já ministrou oficina de grafite em Cambará no projeto Projovem. Realizou sua primeira exposição em grafite em 2020. Foi premiado no Salão de Artes de Jacarezinho em 2022. O artista tem obras em telas espalhadas por diversas cidades assim como o grafite.

ANIVERSÁRIO – Neste mês, o Parque Universitário da UENP completa um ano, consolidando-se como um dos principais equipamentos culturais de Jacarezinho e da região. De acordo com a Proec, cerca de 10 mil pessoas, entre alunos da rede pública e estudantes dos cursos de graduação da UENP, visitaram o espaço, que conta com um Museu de Arte e Cultura Popular; Galpão Cultural; Centro de Documentação Histórica; pista de MTB XCO e de corrida Cross Country.

O diretor de Cultura da UENP, James Rios, destaca que o Parque é fruto de uma política da instituição que pretende se constituir como um referencial na área da cultura para a região Norte do Paraná. “Como a missão e a visão da universidade estão muito voltadas para o desenvolvimento da região, isso precisa ser pensado também em termos de políticas culturais. À medida que a gente quer ser protagonista no âmbito da cultura na comunidade regional, o Parque surge como um dos primeiros resultados desse processo”, acentua.

Além dessa exposição que destaca o trabalho em grafite, o Museu tem uma exposição permanente chamada “Minha terra que delícia, quantos carnavais”. São registros fotográficos dos carnavais de Jacarezinho, alegorias e fantasias carnavalescas, além da famosa guerra de confetes. O espaço museológico também recebe, eventualmente, outras exposições e obras de artistas regionais.

Entre os eventos que movimentaram o espaço museológico no último ano estão as exposições as exposições transitórias: “Mostra de Arte Popular”, do Coletivo Novo Prisma; “Arte em papelão”, do Projeto Procura/ Cambará; “Malungueiras”, de Ivonete Alves; “37º Salão de Artes Plásticas de Jacarezinho” e “Joãozinho Caldeira, o Poeta de Barro”.

Durante a semana, o local fica aberto ao público das 8h às 18h. O espaço está localizado na Avenida Marciano de Barros, 700, no bairro Estação, em Jacarezinho. Para saber mais sobre o Museu de Arte e Cultura Popular do Norte do Paraná, acesse o portal: museu.uenp.edu.br.