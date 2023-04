Nova Secretaria do Turismo do Paraná amplia parcerias

A Secretaria de Estado do Turismo (Setu-PR) está visitando diversas instituições estaduais para apresentar a nova estrutura organizacional do órgão, alinhar a gestão e fazer novas parcerias nos projetos e ações futuras e dos que estão sob a tutela de outros órgãos do governo. O diálogo balizado em um processo participativo iniciou em janeiro e já teve desdobramentos importantes.

As reuniões aconteceram nas secretarias da Agricultura e do Abastecimento e Cidades, Invest Paraná, Fomento Paraná, Detran e Celepar, além de Faep (Federação da Agricultura do Paraná), Fecomercio, Associação Brasileira de Agências de Viagens do Paraná e Senac. As próximas reuniões serão no Instituto Municipal de Turismo, Sebrae e Jucepar.

Entre as parcerias previstas está a capacitação da mão de obra e empresários do setor, com foco nas inovações tecnológicas e otimização das relações cliente, produto e população do entorno dos destinos paranaenses.

De 2019 a 2022, a pasta integrava a antiga Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. Hoje, com toda uma estrutura direcionada para essa ramificação da economia do Estado, é necessário buscar as ações ligadas ao setor e protagonizar esses projetos espalhados em outras secretarias e autarquias do governo estadual.

“Todas as diretrizes apontam para a estruturação unificada das ações e desafios para a qualificação de destinos e empresas do setor”, disse o secretário Marcio Nunes, destacando que os projetos e políticas públicas desenhadas, a partir dessa interlocução, convergem para que o Paraná acompanhe a tendência do turismo nacional, com crescimento exponencial em 2023.

“A ideia é trabalhar em parcerias para qualificar e fomentar o setor”, acrescentou. “Temos o atuando no Paraná o BRDE, com o Fungetur, que disponibiliza recursos para atividades de turismo e entretenimento para facilitar a vida dos empresários do turismo e estimular o crescimento do setor. A Fomento Paraná é outra parceira que financia até R$ 500 mil, com taxa de juros especial e crédito facilitado, para micros e pequenas empresas. Temos um sistema que pode garantir novos investimentos num curto prazo”.

Ele afirma que é com esse viés que a equipe, com menos de 60 dias de atuação, delineou ações voltadas para a capacitação do mercado paranaense e investimentos que prometem, em curto prazo, sancionar o Estado do Paraná como referência em sustentabilidade e qualidade de serviços e produtos turísticos.

SETU – O Governo do Paraná criou a Secretaria de Estado do Turismo nos primeiros dias de 2023 e ampliou as expectativas do setor para geração de empregos e negócios. O órgão nasce com a proposta de melhoria das condições de vida do paranaense, tendo como gatilho a difusão e promoção do desenvolvimento regional.

A criação da Secretaria de Turismo reforça o setor como importante atividade para o crescimento econômico do Paraná nos próximos anos. A nova estrutura visa a modernização da gestão e integração entre os setores público e privado, e a ampliação da participação do turismo na economia estadual, além de debruçar o olhar para a conservação ambiental e valorização da diversidade cultural e natural.