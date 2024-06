Palácio Garibaldi ganha duas obras

No Jardim de Esculturas

A Associação Giuseppe Garibaldi inaugura, nesta segunda-feira (1), mais uma fase do Jardim de Esculturas do Palácio Garibaldi com as peças do engenheiro italiano Ernesto Guaita, responsável pela construção do Palácio e de Vicenzo Farani, fundador e membro da primeira diretoria da Associação.

A presidente da Associação, Cida Borghetti(ex-governadora do Paraná), agradece à diretoria, aos sócios e aos patrocinadores por acreditarem no projeto de criar um novo ponto turístico no centro histórico de Curitiba.

O evento faz parte das comemorações dos 141 anos da fundação da Associação Giuseppe Garibaldi e dos 150 anos da Imigração Italiana no Brasil, e contará com a presença da cônsul da Itália para o Paraná e Santa Catarina, Eugênia Berti.

As duas novas obras se somam às esculturas de Giuseppe Garibaldi, Anita Garibaldi, do ex-governador Ney Braga e dos ex-presidentes da Associação, Giovanni Corghi e Wladimir Trombini que já compõe o Jardim de Esculturas. Todas as peças fora produzidas pelo artista plástico Carlos Henrique Tullio

“Mais uma etapa do nosso Jardim de Esculturas, um local para proteger, respeitar e divulgar a história da imigração italiana no Paraná”, pontua Cida Borghetti.

PRÊMIO – A diretoria da Associação também homenageará a presidente da Fundação Cultura de Curitiba (FCC), Ana Castro, com o prêmio “Anita Garibaldi 2024”. A premiação é entregue para mulheres que se destacam em suas atividades e contribuem para o fortalecimento das relações entre o Brasil e a Itália. O troféu é obra do escultor gaúcho Sérgio Coirolo.

PROJETO – O Jardim das Esculturas faz parte de um amplo projeto de revitalização do Palácio Garibaldi e conta com o apoio do poder público, de parceiros da iniciativa privada por meio de leis de incentivo e dos associados da entidade.

HOMENAGEADOS – Ernesto Guaita nasceu em Turim em 1843 e faleceu em Curitiba em 1916. Foi o engenheiro italiano responsável pela construção do Palácio Rio Branco, sede do legislativo municipal da capital paranaense e do Palácio Garibaldi em 1904, entre várias obras de grande importância para Curitiba.

Vicenzo Farani nasceu em 1864 na província de Salermo (Itália) e faleceu em Curitiba em 1960. Imigrante, representante da classe operária, foi fundador e membro da primeira Diretoria da Associação Giuseppe Garibaldi em 1883.

Ana Cristina de Castro é formada em Letras, com pós-graduação em Literatura Contemporânea e mestrado em Gestão Urbana. É servidora pública da Prefeitura de Curitiba há mais de 30 anos. É presidente da Fundação Cultural de Curitiba desde 2018.

SERVIÇO:

Inauguração de peças do Jardim de Esculturas

Data: 01/07 – segunda-feira

Horário: 16h30

Local: Palácio Garibaldi – Praça Garibaldi, 12 – São Francisco