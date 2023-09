Palácio Garibaldi inaugura escultura

Peça vai integrar Jardim de obras de arte do imóvel

A Associação Giuseppe Garibaldi inaugura nesta quinta-feira (21) a escultura de Anita Garibaldi. A peça vai integrar o Jardim das Esculturas do Palácio, que já conta com a obra de Giuseppe Garibaldi montado em seu cavalo, e faz parte do processo de revitalização do Palácio Garibaldi, localizado no centro histórico de Curitiba.

“O Jardim de Esculturas vai se consolidando como mais um atrativo turístico no centro da capital. Um local que protege, respeita e divulga a tradição e a história da imigração italiana no Paraná. Agradecemos à diretoria que acreditou no projeto e aos patrocinadores que possibilitaram esses investimentos”, afirma a presidente da Associação, Cida Borghetti.

O evento, marcado para as 18 horas, contará com a participação do prefeito Rafael Greca; da secretária estadual da Cultural, Luciana Casagrande Pereira; da cônsul-geral da Itália para o Paraná e Santa Catarina, Eugênia Berti; da vice-cônsul, Maria Salamandra; de membros da diretoria e de convidados.

HOMENAGENS – A diretoria também vai homenagear três personalidades que contribuíram com a história da Associação Giuseppe Garibaldi. Serão instalados os bustos dos ex-presidentes da Associação, Giovanni Corghi e Wladimir Trombini, e do ex-governador Ney Braga.

Giovanni Corghi foi o primeiro presidente da Associação Giuseppe Garibaldi em 1883; Wladimir Trombini presidiu a Associação no início da década de 90 e foi responsável pelo primeiro restauro do Palácio e o ex-governador Ney Braga devolveu a sede da entidade em 1962. O Palácio havia sido expropriado pelo Governo Federal vinte anos antes, em 1942. Todas as obras são do artista plástico, Carlos Henrique Tullio.

PRÊMIO – Ainda no evento, a secretária estadual da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, receberá o prêmio “Anita Garibaldi 2023”, que homenageia mulheres que se destacam em suas atividades e contribuem para o fortalecimento das relações entre o Brasil e a Itália.

PROJETO – A construção do Jardim de Esculturas segue em curso e em breve deve abrigar outras representações artísticas homenageando personagens importantes da história da imigração italiana no Brasil.

O Jardim faz parte do projeto de revitalização do Palácio Garibaldi e conta com o apoio do poder público, de parceiros da iniciativa privada e dos associados.

ROSA – Além dos monumentos, o Jardim também cultiva a “Rosa de Anita”, uma flor híbrida criada na Itália em homenagem a catarinense Anita Garibaldi.

O plantio da flor fez parte da comemoração dos 138 anos da associação e colocou o Palácio Garibaldi na rota mundial do Bicentenário de Anita Garibaldi.

SERVIÇO:

Inauguração da escultura de Anita Garibaldi

Data: 21/09

Horário: 18h

Local: Palácio Garibaldi – Praça Garibaldi, 12 – São Francisco.