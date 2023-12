Pintura, coral, lanche e histórias natalinas hoje à noite em SAP

A partir das 20 horas na Biblioteca no centro platinense

Iniciativa Cultural de Natal em parceria com o Coletivo FORÇA CULTURAL acontece nesta sexta-feira, dia 15 de dezembro, na Biblioteca Municipal Dorothea Guimarães (foto), rua Treze de Maio, 341-389. em frente ao CEDI e perto do Hospital Nossa Senhora da Saúde, em Santo Antônio da Platina.

O evento organizado pela Prefeitura e pela ONG (Organização Não Governamental) Decolar com Livros, em parceria com o Coletivo de artistas Força Cultural e Força Cultural Juvenil, contará com as seguinte programação :

Pintura Artística (foto) , Contação de Histórias Natalinas, Apresentação do Coral Municipal Platinense, lanche e suco natural gratuito (foto).

Será aberto ao público geral a partir das 20 horas.

PLATINAT (Polpas de Fruta Naturais); JK ARTE GRÁFICAS; CEDI e NPdiário convidam a todos para o evento.

Elenco Artístico:

Contação de Histórias: Luana Soares da Silva; Maire Pupa Dolce.

Música: Ana Paula Oliveira;

Pintura Facial: Larissa Virgilli; Theo Garnica e Maria Eduarda Mota.