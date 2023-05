Cultura de SAP faz consulta pública e mapeia Produção

No município de Santo Antônio da Platina

A prefeitura de Santo Antônio da Platina, através do Departamento Municipal de Cultura, abriu em seu site uma consulta pública para mapear os produtores culturais do município a fim de beneficiá-los com a Lei Paulo Gustavo.

A Lei Paulo Gustavo tem como objetivo promover a construção coletiva e democratizar o acesso aos recursos. Ela será executada de maio até dezembro de 2023.

Com o formulário será possível identificar os produtores culturais platinenses e seus segmentos, para então ser elaborado junto ao Governo Federal o plano de trabalho para aplicação dos recursos no município, que será contemplado com aproximadamente R$ 434 mil (valor estimado).

Pode participar da Consulta Pública qualquer morador da cidade com idade mínima de 18 anos. Basta acessar este link: CONSULTA PÚBLICA – Lei Paulo Gustavo e preencher o formulário.

Ou na página inicial do site da prefeitura:

https://santoantoniodaplatina.atende.net/cidadao

Esse processo acontece em todo país, por orientação do Ministério da Cultura.

A consulta pública se encerrará no dia 11 de junho. O Departamento de Cultura também pretende promover encontros setoriais com a classe artística através do Conselho Municipal de Políticas Culturais.

Mais informações podem ser obtidas através do email: [email protected],gov.br e também no telefone: (43) 3534-8708 – ramal 1.

Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros foi um humorista, ator, roteirista e apresentador carioca. Ficou conhecido pelo monólogo Minha Mãe É uma Peça, o qual, em 2013, foi adaptado ao cinema e virou o longa-metragem que tornou-se o filme mais assistido daquele ano no país.

Ele faleceu em 4 de maio de 2021, de complicações da Covid-19.