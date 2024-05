Cultura tem mais de 50 oficinas e cursos via Lei Paulo Gustavo

Artistas contemplados no ano passado realizam trabalhos nas entidades assistenciais e em aulas abertas ao público

Mais de 50 cursos e oficinas de diversas áreas culturais e audiovisuais estão sendo realizados em Santo Antônio da Platina através da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura que distribuiu mais de R$430 mil aos artistas do município através da Prefeitura Municipal via Departamento de Cultura e Turismo.

Os projetos aprovados e pagos em editais realizados no ano passado, estão sendo executados em entidades assistenciais e escolas do município como o Lar Jesus Adolescente, Casa Lar, Projeto Boia Fria, projetos da Secretaria de Saúde, CRAS e Centro de Convivência do Idoso, com aulas de artesanato, artes visuais, artes cênicas, cultura popular, dança e literatura.

As oficinas abertas ao público serão realizadas na Casa da Cultura Platinense, Biblioteca Municipal e no CDTI (Centro de Desenvolvimento, Tecnologia e Inovação) e as inscrições feitas na Casa da Cultura, com aulas totalmente gratuitas (Veja tabela). Para o segundo semestre, está prevista também a realização da 2° Semana de Oficinas Culturais Platinenses, com uma programação completa de oficinas e aulas durante o dia e a noite para toda população. Durante o evento, também serão exibidos os curta metragens, videoclipes e vídeos amadores dos contemplados platinenses.

“A contemplação do município com a lei movimentou o setor cultural e a economia local e pode agora ser usufruída pela população, que recebe os projetos e ainda tem a oportunidade de aprender e conhecer nossos fazedores de cultura platinense. Esperamos as oficinas valorize e divulgue cada vez mais nossos artistas”, declarou a diretora de Cultura e Turismo Aline Damásio.

Estão abertas as inscrições também para cursos no setor audiovisual, ministradas por empresas contratadas através da Lei Paulo Gustavo, com aulas gratuitas e início já na próxima semana.

Todas as oficinas são totalmente gratuitas e com inscrição pelo Departamento Municipal de Cultura, localizado na Casa da Cultura Platinense.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (43) 3534-8708 – ramal 1.