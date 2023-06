Prefeitura traz palco alternativo à Fetexas

Confira como se inscrever no evento

O Palco Alternativo da Fetexas 2023 tem o objetivo de dar visibilidade aos músicos locais que atuam no cenário musical do Município, mostre seu talento e agite ainda mais a maior festa texana de portões abertos do Norte Pioneiro.

Realização: Associação de Eventos Culturais de Jacarezinho com o apoio da Prefeitura Municipal de Jacarezinho, Secretaria de Educação, Cultura e Esportes / Departamento de Cultura.

Informações: ☎️(43) 3911 – 3132

Inscrições através do link:

https://forms.gle/r9PGVeVRp6rQszTe7

Link do regulamento:

https://drive.google.com/…/1i09IoqHA06ixtvMSd9i…/view…