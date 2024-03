Professor do NP lança DUAS COLETÂNEAS

Fruto do estudo de pesquisadores de diversas instituições

O professor do Norte Pioneiro, Fábio Gabriel divulga o lançamento de duas obras organizadas: Debates educacionais contemporâneos e O fio da liberdade: direitos humanos em movimento. Ambas as coletâneas integrarão a divulgação de outras com download gratuito no site www.coletaneascientificas.com

Fábio Gabriel é docente do Colégio Rio Branco de Santo Antônio da Platina e professor contratado da UENP/Campus Jacarezinho/ CLCA (atuando na área de Fundamentos da Educação). Atualmente realiza segundo estágio pós-doutoral no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino de Ciências e Educação Matemática da UEPG com pesquisa na área de tecnologias e educação. Autor de diversos artigos científicos e livros que estão disponíveis em www.fabioantoniogabriel.com

“Resultado de um esforço coletivo sobre o fenômeno educacional contemporâneo, traz debates sobre inteligência artificial, educação inclusiva e sua relação com a prática pedagógica, pertinentes ao campo dos direitos humanos e sua interpretação na contemporaneidade, com vistas ao respeito à dignidade da pessoa humana”, afirma Fábio Gabriel

A obra “Debates educacionais contemporâneos” contou com a organização dos pesquisadores: Manoel Francisco do Amaral (professor na UNICAMP); Lucimar Araújo Braga (professora na UEPG); Jean Carlos Moreno (atualmente professor na UEM); Ana Cássia Gabriel (professora na SEED – PR).

A obra possui 233 páginas distribuídas em 13 artigos, com diálogos entre educação e temas contemporâneos. A obra foi prefaciada pelo renomado Professor Doutor Boniek Venceslau da Cruz Silva, da Universidade Federal do Piauí, que afirma: “O que mais marca a presente obra é a preocupação dos diferentes autores nos mais diversos aspectos que assentam a educação e, em especial, o cenário da sala de aula.

Nela, poderá encontrar discussões que versam sobre experiências didáticas, nas quais partimos desde a introdução de textos, a questão da introdução da inteligência artificial, até a curricularização dos conteúdos de uma sala de aula. Passamos pela problematização dos direitos humanos, os quais em mundo globalizado e multifacetado é de suma importância, para a discussão da relevância da educação especial no mundo escolar atual, no qual a inserção de alunos com necessidades educacionais especiais se apresenta a cada dia mais desafiador”, assinalou.

O link para download gratuito da obra é: https://www.editoraschreiben.com/_files/ugd/e7cd6e_8184f85df6f340c4a849a8f620c8796a.pdf

Já a obra “Fio da liberdade: direitos humanos em movimento” foi organizada em parceria com o professor Edimar Brígido (Faculdade Vicentina e UNICURITIBA) e conta com artigos que debatem o tema de direitos humanos de forma atual, com vistas à garantia do respeito à dignidade da pessoa humana. A obra possui 151 páginas.

Tatiana Cardoso Squef, Professora de Direito Internacional, Ambiental e do Consumidor, da Faculdade de Direito da UFRGS, prefaciou a obra e afirma: “É com imensa alegria que aceitei prefaciar a presente obra, organizada pelo Professores Doutor Edimar Inocêncio Brígido e Doutor Fábio Antônio Gabriel, que contempla diversos textos que ponderam sobre Direitos Humanos e Ética. Afinal, entendo que existem diversas imbricações necessárias entre esses campos do conhecimento, especialmente nos dias atuais. Isso porque, são diversos os desafios para a proteção dos direitos humanos hoje, sendo os valores que orientam a conduta” A obra tem lançamento previsto na capital paranaense ainda no primeiro semestre. O link para download gratuito é: https://www.editoraschreiben.com/_files/ugd/e7cd6e_2002584872e94ce9b100f82825f7f808.pdf