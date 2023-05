Professores integram obra sobre educação

De Santo Antônio da Platina e Joaquim Távora

As professoras do Colégio Estadual Rio Branco, de Santo Antônio da Platina: Elisangela Moreira (foto acima), Patrícia Cristina F. Cavaleiro Navi (foto abaixo) e o professor Fábio Antônio Gabriel (foto), de Joaquim Távora, lançaram uma coletânea em formato e-book e impresso (acesso gratuito) denominado “Ágora: Fundamentos Epistemológicos e Pesquisas Avançadas em Educação”.

A obra reúne artigos inéditos no âmbito de teorias e métodos da educação. Participam da coletânea autores de diversas instituições.

Os três professores escreveram conjuntamente o artigo: “Perspectivas educacionais inovadoras: a abordagem das metodologias ativas de aprendizagens para a formação continuada de professores”.

A doutora Analígia Miranda da Silva, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no prefácio, assim comenta: “Nesta obra, um coletivo de pesquisadores aborda e discute pesquisas científicas sobre objetos fundamentais para a compreensão e reflexão crítica acerca da educação”. A obra foi apresentada pelo Dr. João Carlos Pereira de Moraes, da UTFPR (Campus Curitiba).

A obra tem como organizadores os professores: Ana Lúcia Pereira (UEPG); Antonio Carlos de Souza (UENP); Edimar Brígido (Faculdade Vicentina); Elisângela Moreira (UENP/ Colégio Rio Branco) e Flávia Martinez (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul).

O ebook está disponibilizado gratuitamente no site www.coletaneascientificas.com

O lançamento será dia cinco de junho em Ponta Grossa, às 20 horas, Livrarias Curitiba, no Shopping Palladium.