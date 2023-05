Romanelli destaca os 123 anos do Instituto Histórico e Geográfico

Sede fica na rua José Loureiro no centro de Curitiba

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) cumprimentou nesta terça-feira, 23, o presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, Paulo Roberto Hapner, pelos 123 anos da instituição fundada em 24 de maio de 1900 em razão do 4º Centenário da Descoberta do Brasil.

“O IHGPR é referência nacional na divulgação do conhecimento relacionado à pesquisa e memória paranaense. Com conferências e palestras também se tornou ponto de referência de debate reunindo especialistas e entusiastas de estudos sobre fatos que marcaram a trajetória paranaense”, disse o parlamentar.

O IHGPR, diz ainda Romanelli, é referência para a própria história do Paraná. “Hoje é presidido pelo desembargador Paulo Hapner. Fica o registro no Legislativo pela importância que o órgão tem na preservação da memória do Paraná”.

Biblioteca – Entre os patrimónios do instituto e o mais valioso, segundo o deputado, está a biblioteca com 25 mil títulos à disposição aos interessados e pesquisadores de vários temas de interesse histórico, geográfico, botânico, cartográfico, fotográfico, entre outros.

A biblioteca está dividida em dois espaços. O primeiro é destinado às publicações de interesse do Paraná, a “Biblioteca Professor Júlio Moreira”. A outra parte, de interesse geral, contendo biografias, livros de história e memórias, recebeu o nome do presidente perpétuo do Instituto, Romário Martins.

O acesso à biblioteca é garantido através de agendamento no [email protected] O horário de funcionamento é das 13h30 às 17h, na sede do IHGPR, na rua José Loureiro, 43, no centro de Curitiba. O telefone é o 41 3224 0683.