Romanelli destaca a inclusão de Zilda Arns em livro de Heroínas

Pediatra criou a Pastoral da Criança

O deputado Luiz Cláudio Romanelli, líder do PSD na Assembleia Legislativa, destacou nesta terça-feira, 25, a inscrição do nome da pediatra e sanitarista Zilda Arns no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, conforme a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à lei 14.552 de 20 de abril.

“Dra Zilda Arns, além do trabalho espetacular à frente da Pastoral da Criança, foi uma das principais defensoras da aprovação do projeto de lei antifumo no Paraná”, disse o deputado a respeito da publicação da lei no Diário Oficial da União nesta segunda-feira, 24.

“É uma lembrança muito vivida a sua ativa participação na aprovação da lei estadual antifumo em 2009. A Dra. Zilda foi aos gabinetes conversar com cada um dos deputados que resistiam ao projeto e persuadi-los da necessidade de sua aprovação. E usando um argumento tão simples quanto convincente: A sociedade avança quando cria leis que protegem a saúde”, dizia ela. A lei paranaense se tornou referência e logo depois Dra Zilda deflagrou uma grande mobilização para que o texto *fosseaprovado * em outros estados e também nas câmaras municipais”, lembra Romanelli.

Zilda Arns criou a Pastoral da Criança, vinculada à Igreja Católica, através de um trabalho voluntário em 1983, em Florestópolis (PR). “Logo apareceram resultados e em pouco tempo, ela tinha o apoio de governos, das igrejas de todas as denominações e, sobretudo, de um *imensovoluntariado”, * completa o deputado.

Ciência e fé – Romanelli reitera que há muito o que fazer no combate à fome e à desnutrição das crianças brasileiras devido ao retrocesso dos últimos quatro anos no país, mas Zilda Arns apontou um atalho que salvou centenas de milhares de vidas. “Inclusive com soluções prosaicamente simples, como o soro caseiro, *quegarantiu * a sobrevivência de muitas crianças e adolescentes vítimas de diarreia e outras doenças infecciosas”.

“Como médica sanitarista (graduada pela Universidade Federal do Paraná em 1959) e de uma família religiosa voltada à fraternidade, Zilda Arns uniu ciência e fé para salvar vidas. Não é exagero dizer que a Pastoral da Criança também tem um imenso crédito na extraordinária redução das taxas de mortalidade infantil no País nos últimos 30 anos”, completou o deputado.

Zilda Arns nasceu em Forquilhinha, Santa Catarina, no dia 25 de agosto de 1934, filha de Gabriel Arns e Helena Steinar Arns e irmã de Dom Paulo Evaristo Arns, arcebispo emérito de São Paulo. A médica mudou o retrato da desnutrição infantil no Brasil, praticamente reinventando o trabalho voluntário no Brasil.

Alcance – Ao longo de 25 anos, Zilda Arns expandiu o alcance da iniciativa para 72% do território nacional, além de 20 países na América Latina, Ásia e África. Participou de eventos, fez palestras, acompanhou comitivas da pastoral, um trabalho que mudou o destino de milhões de crianças.

Em janeiro de 2010, Zilda Arns viajou ao Haiti em missão de paz, onde faria uma palestra sobre seu trabalho na Pastoral para um grupo de religiosos haitianos. Faleceu sob os escombros do prédio onde estava, após um forte terremoto.

“Inscrever Zilda Arns no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria tem imenso valor simbólico, pois representa o reconhecimento oficial da sua nobre existência e da relevância de seu papel histórico”, disse a ex-deputada Tereza Nelma (PSD-AL), autora do projeto de lei que inscreve a médica no livro de heróis e heroínas da pátria(Com informações da Agência Senado).