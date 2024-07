Samyra Medeiros é a nova Gata da Semana

Jovem de Carlópolis tem somente 21 anos

Samyra Medeiros de Macedo (vídeos e fotos), de 21 anos, se destaca não apenas por seu talento profissional, mas também por sua beleza, carisma e capacidade de inspirar.

Apaixonada por enaltecer a beleza feminina, a carlopolitana transformou um hobby numa verdadeira vocação. Trabalhando com unhas, ela cria designs únicos e sofisticados que refletem sua criatividade e atenção aos detalhes. Cada cliente sai com a autoestima elevada e um sorriso no rosto.

Para Samyra, a beleza está nos pequenos detalhes e no cuidado pessoal. Seu trabalho encanta e empodera, demonstrando ser possível transformar o que se ama em algo que também faz bem aos outros.

Determinada e sonhadora, Samyra é uma inspiração para muitas mulheres.

Sua dedicação e paixão são evidentes em cada gesto e criação.

Captada em sua essência, beleza e o brilho, emerge como a nova e linda Gata da Semana.